DG Sivasspor ile Trabzonspor Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.
Konuk ekip karşılaşmanın 11. dakikasında Lazar Markovic ile öne geçti: 0-1. Trabzonspor'dan Stryger Larsen 22. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Ev sahibi takım Samu Saiz'in penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 10 kişi oynayan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Sivasspor'u 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt öne geçirdi: 2-1.
58'de Samu Saiz kendisinin iki takımının 3. golünü kaydetti: 3-1. Maçta son sözü ise uzatma dakikalarında Jordy Caicedo söyledi: 4-1.
İki hafta sonra galibiyet alan DG Sivasspor puanını 34'e yükseltirken 4 haftadır maç kazanamayan Trabzonspor 45 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI
8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-1
27. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.
32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.
34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.
37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.
58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 3-1.
64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.
Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
SİVASSPOR: 4 - TRABZONSPOR: 1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 72 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 N'Jie), Charisis (Dk. 89 Robin Yalçın), Saiz (Dk. 85 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Caicedo)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 64 Umut Bozok), Siopis, Markovic (Dk. 64 Naci Ünüvar), Yusuf Yazıcı (Dk. 29 Denswil), Bardhi (Dk. 80 Lahtimi), Gomez (Dk. 46 Hamsik)
Goller: Dk. 11 Markovic (Trabzonspor), Dk. 27 (Penaltıdan) ve 58 Saiz, Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Denswil (Trabzonspor)