Demir dikeni, çeşitli formlarda mevcuttur genellikle çay olarak tüketilmektedir. Demir dikeni, papatya gibi aynı bitki ailesinden gelen çiçekli bir bitkidir. Akdeniz ülkelerinde yetişir ve doğal ilaçlar için kullanılır. Demir dikeni bitkisinin farklı bölümleri çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Demir dikeninin en yaygın olarak kullanımı karaciğer sorunları içindir. Demir dikeni bitkisinin farklı bölümleri çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.

Demir Dikeninin İyi Geldiği Hastalıklar Nelerdir?

Demir dikeninin en yaygın olarak kullanımı karaciğer sorunları içindir.

Siroz

Sarılık

Hepatit

Safra kesesi rahatsızlıkları

Diğer potansiyel faydaları arasında kolesterol seviyelerini düşürmek yer almaktadır.

Karaciğer günlük yaşantımızda maruz kaldığımız zararlı toksinlere karşı bir filtre görevi görmektedir. Demir dikeni ise maruz kalmış olduğumuz kirli havayı, reçeteli ilaçları, alkol kullanımını ve ağır metalleri karaciğerimizden temizlemeye yardımcı olmaktadır. Karaciğere sayısız faydalarının yanı sıra demir dikeninin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Demir dikeninin sağlığımıza olan faydalarını şu şekilde sıralayabilmek mümkündür.

Demir Dikeninin Faydaları Nelerdir?

Kansere Karşı Korur: Demir dikeni tohumları, flavoliganlar olarak bilinen birkaç başka aktif bileşen içermektedir. İçerisinde yer alan silimarin adı verilen antioksidan, flavonoidin açısından yüksek bir elementtir. Silimarin, bağışıklık sistemini güçlendirerek, DNA hasarıyla savaşarak ve kanserli tümör büyümesini tersine çevirerek kanser gelişimi azaltmaktadır.

Protstat, deri, meme ve servikal hücrelerde kanser hücresi büyümesinin inhibisyonu dahil, silymarin'in hepatoprotektif ve antikanserojenik etkileri için güçlü klinik kanıtlar vardır.

Yüksek Kolesterol Seviyelerini Düşürür: ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, demir dikenini güçlü bir anti-enflamatuar olarak görmektedir. Süt devedikeni, kalp sağlığına fayda sağlar ve inflamasyonu azaltarak, kanı temizleyerek ve arterler içinde oksidatif stres hasarını önleyerek yüksek kolesterol seviyelerini düşürür. Demir dikeni içinde bulunan antioksidanların değerli etkisi sayesinde insüline dirençli hastalarda, kan şekeri seviyelerini düşürmesi ile bilinmektedir.

Safra Taşını Önler: Metabolik atığı vücuttan arındırarak, demir dikeni safra kesesi, böbrek ve dalağın işlevini iyileştirmeye yardımcı olur, böylece safra taşı riskini önler.

Cildin Yaşlanmasını Önler: Demir dikeni zengin antioksidan içeriği nedeniyle inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca cildin yaşlanmasını önler ve sağlıklı bir ışıltıyı destekler.

Kilo Kaybını Teşvik Eder: Demir dikeninin içinde bulunan silimarinin, 2016 yılında farelerde yapılan bir araştırmaya göre kilo kaybını teşvik ettiği ortaya çıkmıştır.

Kemik Sağlığını İyileştirir: Demir dikeni östrojen eksikliğinden kaynaklanan kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kemik sağlığını iyileştirir ve osteoporoz riskini önler.

Bağışıklığı Arttırır: Demir dikeni genel bağışıklığı artırır ve enfeksiyonlarla mücadele eder. Demir dikeninde yer alan Silymarin ayrıca vücutta glutatyon oluşumunu destekler, bu da oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur ve böylece vücudun genel sağlığını iyileştirir.

Sedef Hastalığını Önler: Demir dikeni içinde bulunan silimarin, sedef hastalığının tedavisinde yardımcı olur. Kızarıklık, kaşıntı ve kalın cilt yamalarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Demir Dikeni Nasıl Kullanılır?

Demir dikeni çeşitli şekillerde ve çeşitli tariflerde kullanılabilir:

Demir dikeninin kökleri bazen çiğ olarak yenir veya haşlanır

Yaprakları ıspanak yerine kullanılabilir

Demir dikeni çeşitli bitkisel ve alternatif sağlık ilaçları için kullanılabilir

Demir dikeni çay olarak da piyasada bulunmaktadır.