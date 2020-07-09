Sözü Demir Demirkan'a, müziği Demir Demirkan, Kerem Tüzün, Ozan Yılmaz ve Nedim Ruacan'a ait olan 'Hayat Nedir' şarkısıyla müzikseverlere farklı bir heyecan sunan başarılı Demir Demirkıran, ortaya koyduğu çalışmasında kendi tarzının köklerine iniyor.
2006 yılında tekli olarak kaydettiği fakat o dönem yayınlamadığı şarkı, yaşarken hayatın anlamının tam olarak hiçbir zaman anlaşılamayacağı mesajı içeriyor. Demirkan, yeni projesi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:
Elektronik soundları bolca kullandığımız bu metal/rock parçasının anlamı bizim için büyük. Klibinde de betimlendiği gibi; evrende kaybolmuşluğumuz ve belirsizliğimizin korkusunu örtmek için para, güç ve dünyevi zevkleri esas saydığımız bir varoluşumuz var. Evreni, yaşamı, benliğimizi tekrar keşfetmek için tüm bunlardan uzaklaşabileceğimiz bir varoluş şekli yaratmamız gerekiyor ki bastırdığımız bu korkuyu (Bunu şarkıda bir 'lanet' olarak betimledim) yok edebilelim. Ya bunu becereceğiz ya da bu hayatın ne olduğunu hiç anlamadan hayatımızı kaybedene kadar yaşayıp gideceğiz. Ta ki, son nefesimizde kendimizi bulmak ümidiyle... 'Hayat Nedir'i yazıp, kaydını yaptığımız dönemde Türkiye'deki plak şirketleri hala 'Sert müzik, kimse dinlemez' gibi bir kanıya sahipti ve müzik de büyük ölçüde plak şirketleri, radyolar ve TV müzik kanalları egemenliğindeydi. İnternet ve online paylaşım pek yoktu diyebilirim. Niyetim bu şarkıyı kurduğumuz bir siteden paylaşıp, yukarıda bahsettiğim üçlü sistemi atlayıp, dinleyicime ulaştırmaktı. O zamanlar dinleyicinin online müzik dinleme alışkanlığı şimdiki gibi değildi ve bu nedenle büyük bir kitleye ulaştıramamıştım. Şimdi bu mümkün ve zamanının ancak yıllar sonra, bugün geldiğini düşünüyorum.
Türkçe Endüstriyel Metal tarzında olan çalışmanın video klibi Pentagram grubunun ritim gitaristi Hakan Utangaç tarafından çekildi. Şarkı kaydında ve klipte; davulda Nedim Ruacan, bas gitarda Kerem Tuzün, klavyede Ozan Yılmaz, gitar ve vokalde ise Demir Demirkan yer alıyor.
Demir Demirkan'ın yeni teklisi 'Hayat Nedir', 10 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.
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