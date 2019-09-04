Prag tatili dönüşü yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş turuna çıkan Şener, bir çok mağazayı uğrayıp yazlık alışveriş yaptı.

Yaklaşık dört saatlik alışveriş sonrası soluğu bir kafede alan Demet Şener, yorgunluk kahvesi içip AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.