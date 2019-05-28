Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Cenk Küpeli ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gazetecileri fark edince hemen arabalarına binen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cenk Küpeli'nin doğum gününü romantik sözlerle kutlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Şener, fotoğrafın altına, "Hep böyle aşkla bakalım birbirimize. İyi ki doğdun... İyi ki varsın" notunu düşmüştü. Şener'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.Şener geçtiğimiz günlerde eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı davayla gündeme gelmişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya gelmişti. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener, icra takibi başlatmıştı.