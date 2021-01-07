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Demet Özdemir karavanda omlet yaptı

Rol aldığı dizinin setinde acıkan oyuncu Demet Özdemir, karavanında omlet hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı. Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye "Canımız çekti" notunu düştü

07.01.2021 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Demet Özdemir karavanda omlet yaptı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde acıkınca kolları sıvadı. Karavana piknik tüpü kuran Özdemir, elleriyle omlet hazırladı.

Demet Özdemir, o anları "Canımız çekti" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.

AŞKINI İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Koç, iddiaların ardından aşkını itiraf etti.

Oğuzhan Koç, konuyla ilgili, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim" ifadelerini kullandı.

"ONDAN BAŞKA NE SÖYLESEM BOŞ"

Aşkını duyurduktan sonra ilk kez önceki gün objektiflere takılan şarkıcı, gazetecilerin Demet Özdemir ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Koç, "Instagram'da bir açıklama yaptım. Ondan başka ne söylesem boş. Çok şükür, her şey yolunda" şeklinde konuştu.

2019'DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Demet Özdemir, 2019 yılında Oğuzhan Koç ile Emirgan'daki bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti. Çıkışta beraber görüntülenen çift, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrılmıştı.

Demet Özdemir, kısa bir süre sonra yolda taksiden inip, Koç'un aracına binmişti. İkili, beraber şarkıcının Beykoz'daki evine giriş yapmıştı.

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