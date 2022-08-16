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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı - Magazin haberleri

İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi!

26 Ağustos'ta evlenecek olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

16.08.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

  • İŞTE DEMET İLE OĞUZHAN'IN DÜĞÜN DAVETİYESİ

    Heyecanı gün geçtikçe artan Özdemir ile Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı. İkilinin birbirlerine sarıldıkları romantik fotoğraflarını (solda) ölümsüzleştirdikleri görüldü.

    Davetiyenin oldukça sade oluşu dikkatlerden kaçmazken, geri sayıma başlayan çiftin Sarıyer'deki bir otelde dünyaevine gireceği öğrenildi.

    Ayrıca nikahın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikram edilecek. Ünlü isimlerin de katılacağı düğünde eğlence geç saatlere kadar sürecek.

  • "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Öte yandan Demet Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GELİNLİK HAYALİ KURMAMIŞTIM"

    Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." demişti.

    Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuşmuştu.

  • "DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

    Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yapmıştı.

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