Demet'e yoğun ilgi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İstinye'de görüntülendi. Gazetecilerin objektiflerine poz veren 30 yaşındaki oyuncu, bu sırada yanına gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevinçle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü isim, daha sonra ailesinin yanına giderek onlarla birlikte mağazaları dolaştı.