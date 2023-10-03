REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Demet isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DEMET ADININ ANLAMI NEDİR?

Demet ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Demet adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Demet isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

DEMET İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Demet ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam.

Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu

Bitki ya da çiçek destesi.

Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu.

Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon.

DEMET ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Demet ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Demet adını koymak caizdir.

DEMET İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Demet ismini kullanan 43.635 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Demet ismini kullanan 8.838 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Demet ismini kullanan 4.469 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Demet ismini kullanan 2.839 kişi bulunmaktadır.

DEMET İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Demet adındakiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

ÖNERİLEN VİDEO