Demet Evgar ve Elit Andaç Çam, parkın tadını çıkardılar
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın seti erken bitince, Demet Evgar ile Elit Andaç Çam parka gidip çocuklar gibi eğlendi
SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın setinde çekimler erken tamamlanınca, oyuncular kendilerini parka attı. Dizide 'Bahar' karakterine hayat veren Demet Evgar ile 'Çağla' karakterini canlandıran 'Elit Andaç Çam', birlikte tahterevalliye binerek çocuklar gibi eğlendi.
O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Elit Andaç Çam, paylaşımında Demet Evgar’ın "Set erken bitince biz..." sözlerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram