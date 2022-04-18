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Demet Evgar'ın annelik heyecanı: 'Mavi' bebek göründü! - Magazin Haberleri

Demet Evgar'ın annelik heyecanı: 'Mavi' bebek göründü!

Geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine giren ve annelik heyecanı yaşayan Demet Evgar, ayna karşısında poz verdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü

18.04.2022 - 11:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

  • 'MAVİ' BEBEK GÖRÜNDÜ

    'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar'dan yeni fotoğraflar geldi. Ayna karşısında poz veren ünlü oyuncu, o kareleri Instgram'dan yayınlamayı ihmal etmedi. Bir hayli keyifli olan Demet Evgar'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

  • ALTI YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

  • Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.

  • ANNESİNİN GELİNLİĞİNİ GİYDİ

    Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

    Ayrıca ünlü oyuncunun nikah töreninde annesinin gelinliğini giydiği öğrenilmişti.

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