Demet Evgar'dan, serbest bırkılan saldırgana tepki: Bu adam nasıl serbest bırakılır?
Manisa'da taksiciyi bıçakla saldırıp gasp etmeye çalışan 18 yaşındaki şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, bu gelişmeye sosyal medyadan tepki gösterdi
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Manisa’da 18 yaşındaki bir şahıs, taksisine bindiği taksiciyi bıçakla saldırarak gasp etmeye çalıştı. Şahısla bir süre boğuşan taksici, emniyet kemerini çözerek taksiden inmeyi başardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Ünlü oyuncu Demet Evgar, yaşanan bu gelişmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Demet Evgar, olayın ardından yaptığı paylaşımda; "Nasıl serbest kalır? Niçin? Amacına ulaşması için mi serbest? Bu adam nasıl serbest bırakılır?" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: İHA, DepoPhoto
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