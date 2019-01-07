Güzel şarkıcı Demet Akalı, sevenlerinin karşısına ışıltı mini bir elbiseyle çıktı. Akalın, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin beş yüz kişilik kalabalığı seslendirdiği hareketleri şarkılarının yanı sıra oyun havaları ile gece boyunca eğlendirdi.