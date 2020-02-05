"EN MUTLU YAŞLARIN OLSUN CANIM KIZIM"

Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allah'ım seni korusun her türlü beladan, şerden. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımın anlamısın. Sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allah'ım seni korusun. En mutlu yaşların olsun canım kızım.