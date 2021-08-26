Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını duyurmuştu. Akalın, önceki gün Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi.

Twitter hesabından evin son görüntüsünü paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" ifadelerini kullandı. Akalın, ev eşyalarının da hazır olduğunu belirtti.