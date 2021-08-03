"O teyzeyi buldum!"

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Manavgat'ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris'teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
"TEYZEMİ BULDUM"
Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan o kişi için harekete geçti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.
"KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK" DEMİŞTİ
Dün yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer vermişti.
"MEMLEKET BİZİM!"
Ardından bir açıklamada daha bulunan Akalın, "Yarın 17.00'de tırımız Bodrum’a yola çıkıyor. Sadece 'Yapalım mı?' diyerek, 1 saatte 250 bin liralık ihtiyaç listesi aldık, kamyonu tıra çevirdik. Allah gönülden yardım eden herkesten razı olsun. Memleket bizim... Ben bizi takip edenler adına 25 bin liralık yangın tulumları aldım." demişti.
AB TÜRKİYE DELEGASYONU'NDAN CEVAP
Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu, dün sabahki Twitter paylaşımında İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir uçağın Türkiye'de yaşanan yangınları söndürmek için geleceğini duyurmuştu.
"AB, bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye’nin talebi üzerine 'rescEU' filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye" paylaşımını yapan AB Türkiye Delegasyonu, "Ne zaman, ne zaman?" diye soran Demet Akalın'a şu cevabı vermişti:
Selamlar Demet Hanım... Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz. Bu vesile ile 'bir kez daha' tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AB bu zor zamanında Türkiye ile dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.
"AĞLAYARAK TEŞEKKÜR EDEBİLİYORUM"
Demet Akalın ise tweete, "Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmayacağız. Teşekkler... Ağlayarak teşekkür edebiliyorum." yanıtını vermişti.
AB Türkiye Delegasyonu da Akalın'ın tweetine kalp emojisi ile cevap vermişti.
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