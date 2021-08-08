"BU ARABAYI PEK SEVMEDİM"

Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Akalın, yeni otomobilinin direksiyonun başına geçti. Muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini kabul eden Akalın, "Arkadaşlar iki aracımı sattım ve bu yeni arabayı aldım ama araç seçimini Okan yaptı. Konserlere bununla gideriz falan diyerek beni kandırdı ama ben pek sevmedim. Yaz sezonu geçsin değiştireceğim." dedi. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan aracına binen Akalın, alışveriş merkezinden ayrıldı.