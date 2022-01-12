"BANA DAVA AÇACAKMIŞ!"
Üst üste çok kez, "Beni konuşturmayın!" diyerek uyarıda bulunan Akalın, ardından içinde dert olan her şeyi şu sözlerle anlattı:
Aman ağabey, eş, dost sormayın, benim ağzım yandı. Ben artık konuşmam. Hayatta bir kişi için artık hiç konuşmam. Ben bütün sanatçı arkadaşlarım için söylüyorum. İnan biz de sahne öncesi arkadaşlarımızı kulise alıyoruz, eğleniyoruz ama eşim yanımdayken yaptım. Onlara, 'Yapmayın' dedim. Bunun neresi kötü? Gülşah bana dava açacakmış. Ne için? Ne için mahkemeye verileceğim? 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü? Yoksa bana dost her zaman dost... Bak Mahsun Kırmızıgül senelerdir kötü gününde ilk arayandır. Ben niye insanlar kötü olsun isteyeyim ki? Ben Aleyna'ya bile bir laf söylediğim zaman insanlar yanlış anlıyor ama gerçekten çok ufak yaşı, o kabul etmiyordur ama bir abla olarak uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik. Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar'dı. Büyük insanların sözüne bir şekilde gelirsin. Ne hainliğimi gördünüz? Ben böyle şeylere çok alınıyorum. İnsanlar mutlu olsun istiyorum. Ben Tarkan için Gölcük'teki yatırlarda dua etmiştim. Bengü için de ettim, herkes için ediyorum. Çünkü ben o çocuk sevgisini tattım. Herkes tatsın istiyorum. 'Allah olmayana da, istemeyene de versin' diye dua ettim. Çünkü ben çocuktan nefret ederdim ama şu anda yolda bile çocuk görsem onu oyalayacak bir şeyler arıyorum ağladığı zaman. Onun için birisi bir şey söylediği zaman, 'Aman öyledir, böyledir.' demeyin, bir altına bakın altı 'Dolu mu?' diye. Kimsenin evliliği bozulmasın, düzelirler inşallah.
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