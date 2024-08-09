Demet Akalın'dan su faturası isyanı: 18 bin TL gelmiş
Demet Akalın, Bodrum'daki evine gelen su faturası karşısında neye uğradığını şaşırdı. Akalın, "Oturmadığım eve 18 bin lira su parası gelmiş" diyerek isyan etti
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez adeta çileden çıktı.
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Bodrum'daki yazlık evine gelen su faturası karşısında şoke olan Demet Akalın, yaptığı paylaşıma Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip isyan etti.
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"18 BİN LİRA GELMİŞ"
Demet Akalın, yayımladığı mesajda "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: AA, İHA, X