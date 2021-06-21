Demet Akalın'dan 'Bi Daha Bi Daha'

Demet Akalın'dan 'Bi Daha Bi Daha' - Magazin haberleri

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Popçu Demet Akalın, sözü ve Mmüziği Sinan Akçıl imzalı "Bi Daha Bi Daha" adlı şarkısı ile yaza merhaba dedi. Sosyal medyada, "Baharın geldiği cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası Demet Akalın'dan belli oluyor" yazısı Trend Topic oldu. Akalın, yeni şarkısı ile plajlarda rüzgar gibi esecek.

Demet Akalın, "Bi Daha Bi Daha" isimli yepyeni şarkısı ile tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan yarım saat sonra ilk sıraya yerleşti.

Üç ayrı versiyonu olan "Bi Daha Bi Daha"nın slow versiyonunda Akalın'a, Eren Yolcu ile yaptığı düet damga vuracak. Şarkının klibi Said Dağdeviren yönetmenliğinde İstanbul 'da çekildi.