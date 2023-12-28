DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri, Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli olarak belirlendi
Giriş: 28.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 01:36
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bugün basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kars Milletvekilimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekilimiz Sezai Temelli yeni grup başkanvekillerimiz olarak görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.