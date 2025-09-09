Habertürk
Habertürk
        DEM Parti'den komisyon açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den komisyon açıklaması

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Niye bu komisyonun hala bir yol haritası yok? Niye bu komisyonun yol haritasına ilişkin kamuoyu yeteri kadar bilgiye sahip değil?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:49
        DEM Parti'den komisyon açıklaması
        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

        DHA'nın haberine göre Doğan, CHP’de yaşanan gelişmelere yönelik şunları söyledi:

        "Türkiye'de yıllardır siyasi operasyonları çok konuşuyoruz. Hukuk dışı bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ki halk iradesine darbe yapılarak belediyelere atanan kayyumlarla tezahür eden antidemokratik uygulamalar artık il kongrelerine kadar ulaşmış durumda. Bir il kongresinin iptali istemiyle hukuk mahkemelerine dava açılamaz. Bu tartışma götürür bir konu değil. Son derece net bir konu. Bu açıdan baktığımızda da bu karar hukuk dışı ve meşru değil. Açılması halinde de hukuk mahkemelerinin, eğer hukuk devleti iddianız varsa, bu davaları görevsizlik sebebiyle reddetmeleri gerekir. Ancak biz burada böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Niye? Çünkü yapılmak istenen aslında muhalefete siyaset sahnesinde yeni bir dizayn. Bunu açıkça görüyoruz. Pek çok adımı da farklı şekillerde şu ana kadar atıldı zaten. Bir siyasi partinin kongresinde eğer usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialarınız varsa bunu da kesin bir biçimde izleme ve karara bağlama yetkisi yalnızca Yüksek Seçim Kurulundadır. Biz bu nedenle diyoruz ki hangi siyasi partiye yönelik olursa olsun antidemokratik uygulamaların karşısındayız."

        "BU HAFTA SENDİKALAR GELECEK"

        TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Bu hafta sendikalar gelecek, meslek odaları gelecek, iş insanları gelecek. Mutlaka yıllardır süren bu antidemokratik uygulamaların Türkiye'ye ekonomik açıdan maliyetinden de bahsedecekler. Bu fotoğraf ortaya çıkacak. Çözümsüzlüğün ülke ekonomisine maliyeti trilyon dolarlar olmuş vaziyette. O nedenle artık ülke emekçilerinin gece gündüz emek harcayarak ürettiği artı değerin 1,5 katını sadece sorunları çözemediğimiz, konuşamadığımız, diyalog yolunu önemsemediğimiz için heba etmeyelim. Artık yetmez mi? Niye bu komisyonun hala bir yol haritası yok? Niye bu komisyonun yol haritasına ilişkin kamuoyu yeteri kadar bilgiye sahip değil? Biz buradan tekrardan parti olarak sesleniyoruz. Özellikle siyasi karar vericilere ve bugün komisyona başkanlık yapan Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'a, daha fazla geciktirmeden komisyon bir şekilde Öcalan'la görüşme formülü bulmak zorunda" diye konuştu.

