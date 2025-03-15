DEM Parti'den DİSK'e ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, İmralı'nın çağrısının ardından başlatılan ziyaretler kapsamında DİSK Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Heyeti, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile sendika yöneticileri karşıladı. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.