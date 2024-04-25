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        Haberler Gündem DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, gözaltına alındı

        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı

        Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:07
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        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı gözaltında
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        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında arama yapıldı.

        DEM Parti il binasında arama
        DEM Parti il binasında arama

        Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bazı doküman ve öldürülen PKK’lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu.

        Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, burada gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #DEM Batman
        #Mustafa Mesut Tekik
        #haberler
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