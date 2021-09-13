Covid-19: Zorunlu olmayan bir seyahatin etiği

Temel soru ise aşılı olsak dâhi o uçak biletini almanın iyi bir fikir olup olmadığı ile ilgili. Kişisel risk seçiminiz ile etik ilkeler gereksiz bir seyahatin ahlâki, manevi veya erdemli-nasıl adlandırsak adlandıralım- hesaplaşması hakkında neler söylüyor olabilir?
Guardian’a konuşan uzmanlardan biri, sorunun cevabını, yaşadığımız yerdeki enfeksiyon oranlarına ve aşılanma oranlarıyla ilgili olduğunu savunuyor.
Uzmanlar, zorunlu olmayan bir seyahatin, havalimanından başlayarak kimleri risk altına atabileceğine dikkat çekerek “İnsanların nereye veya nereden seyahat ettiklerini ve her iki yerde de topluluk bulaşma düzeylerini düşünmeye teşvik ediyorum.” ifadelerini kullanıyor.
Dikkat çekilen bir diğer noktaysa zorunlu olmayan bir seyahat kapsamında varılacak yerde hangi tür faaliyetlerde bulunduğumuzla ilgili.
Korducki’nin aktardığı yazıda örnek verilerek “Ailenizle birlikte aile evinde vakit geçirmek, bir tema parkında birkaç gün geçirmekten daha az risklidir. Bu seyahat şimdi mi olmalı? Tatildeyken ve döndüğümde karantina döneminde çevremdeki insanları nasıl koruyacağım?” ifadeleri yer alıyor.
Öte yandan yazıda tartışılan sorunsalı daha az etik görenler de bulunuyor. Aktarılan yazıda uzmanlardan biri, “Zorunlu olmayan bir uçuşun veya birçok başka şeyin etik olup olmadığını sormamızın tek nedeni, halk sağlığının başarısız olmasıdır.” diyerek durumu açıklıyor.
Bu etik muhakemenin bireylerin tercihlerine bırakılmaması bizzat halk sağlığının ajandasında yer alması gerektiğine dikkat çekiyor.
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