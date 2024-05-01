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        Haberler Televizyon Deliha 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte Deliha 2 hakkında merak edilenler

        Deliha 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Deliha 2 filmi bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliği ile senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı 11 Ocak 2018'de vizyona giren Deliha 2 filmi Star TV'nin 1 Mayıs tarihli yayın akışında bulunuyor. Peki, Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte Deliha 2 hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:43
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        • 1

          Deliha 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Senaryosunu ve yönetmenliğini oyuncu Gupse Özay'ın yaptığı Deliha 2 filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

          Aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu alan film, Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde çekildi.

        • 3

          DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NE?

          Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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