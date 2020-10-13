Yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı Deliha 2, 12 Ocak 2018 yılında ilk gösterimini yapmıştı. Gupse Özay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Deliha 2 konusu ne? Deliha 2 oyuncuları kim? Deliha 2 nerede çekildi?

DELİHA 2 KONUSU

Zeliha hala deli, ve çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

DELİHA 2 OYUNCULAR

Gupse Özay

Eda Ece

Aksel Bonfil

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Ali Çelik

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Caner Alkaya

Jeyan Tözüm

Asuman Özdemir

Zeki Ocak

Konuk Oyuncu

Mehmet Erdem

Konuk Oyuncu

Batuhan Piatti

Konuk Oyuncu

Erol Serçe

Şeyma Gökşenli

DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı.