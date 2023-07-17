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        Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe öldü

        İzmir'de kahreden bir ölüm meydana geldi. Kentte bir düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi, hayatını kaybetti. Olayda E.G. adlı 7 yaşındaki çocuk da yaralandı. Başlatılan soruşturmada işletme sahibi ile mesul müdürü gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:46
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        Dekor amaçlı duvar minik Efe'yi hayattan kopardı!
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi (5) hayatını kaybetti, E.G. (7) yaralandı.

        DHA'da yer alan haber göre olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile E.G. duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan E.G. ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

        "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

        Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

        Deniz Efe Çelebi´nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

        #haberler
        #Deniz Efe Çelebi
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