Tarih yaprakları 17 Haziran 2006’yi gösteriyordu. Küçükçekmece Şamlar Köyü ormanlık alanın piknik yapan vatandaşlar yanmış bir araçla karşılaştı. Aracın içini kontrol eden piknikçiler hayatlarının şokunu yaşadı. Aracın içinde yanmış bir ceset bulunuyordu. Hemen gördükleri dehşeti polise bildirdiler.

İhbarın içeriği net olduğu için haber merkezi önce ilçe ekiplerini hızla olay yerine göndererek çevre önlemi alınmasını istedi. Ardından, Olay Yeri İnceleme ve cinayet masası ekiplerini anons ederek ihbar edilen bölgeye geçilmesini istedi. Olay yerine giden cinayet masası dedektifleri, yarı yanmış aracın içinde yanmış bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Hemen aracın plakasına bakıldı. Plakadan araç sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

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ÖLEN TAKSİCİ ÇIKTI

Ulaşılan isme bakıldığında bu isimle ilgili bir gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. O dönem arkadaşlarının olaya hızla tepki verdiklerini anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, “Cesedin içinde bulunduğu araç ticari taksiydi. Yani maktulümüz ticari taksi şoförüydü. Olaya iyi ekiplerimizden bir arkadaşımız baktı. Tabii önce nasıl öldürülmüştü ona bakıldığında, vücudunda silah yarası bulundu. Yani maktulümüz önce silahla vurulmuş sonra da yakılmıştı.”

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram

KİM NEDEN ÖLDÜRSÜN?

Ticari taksi şoförü kim tarafından ve neden öldürülmüştü? Bunun cevabını çalışma yapacak olan cinayet masasının dedektifleri verecekti. Çünkü şöyle bir durum vardı; ticari taksileri hedef alan gasp olayları yaşanıyordu. Ancak bu bir gasp olayına benzemiyordu. Eğer gasp olmuş olsa, cesedin yakılmasına gerek duyulmazdı. Dedektifler böyle düşünüyordu.

PLANLI CİNAYETE BENZİYORDU

Ticari taksici evliydi. Bayram, olaya bakan ekibe kendi ekibinden bir arkadaşlarının da yardımcı olması için görevlendirdiğini belirterek, “Her zaman olduğu gibi ticari taksicinin görüştüğü kişiler kimdi? Yasak bir ilişkisi var mıydı? Ya da kumar borcu veya herhangi bir nedenden dolayı kimseye borcu var mıydı bu detaylara bakmaya başladık. Çünkü bu cinayet öyle bir gasp işine benzemiyordu. Planlı bir cinayete benziyordu. Planlı cinayetlerde de mutlaka tek kişi olunmazdı" dedi.

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KADIN MI YOKSA TAKSİCİ ARKADAŞI MI?

Olay bölgesinde herhangi bir görgü tanığı da bulunamadı. Bir yandan da teknik çalışmalar yapılıyordu. Yapılan teknik çalışmalarda taksicinin bir kadınla görüştüğü bilgisine ulaşıldı. Telefon kayıtlarında da elde edilen numaradan yola çıkan polis, kadının ismini tespit etti. Maktulün ayrıca bir başka taksici arkadaşıyla görüştüğü telefon kayıtlarına da ulaşıldı. Taksici arkadaşı, cinayeti işlemiş olabilir miydi? Bu ihtimal değerlendirilmeye başlandı. Ama ikinci ihtimal ise taksicinin görüştüğü o kadındı.

YANIK ELİ DİKKAT ÇEKTİ Dedektifler önce kadının bilgisine başvurdu. Kadın evli bir kadındı. Yapılan ilk görüşmede kadın, taksicinin müşterilerinden biri olduğunu söyledi. Ancak dedektiflerin dikkatini kadının bir eli çekti. Kadının elinin bir kısmı yanıktı. KADININ YASAK İLİŞKİSİ VAR Bayram, arkadaşlarının kadını dinlediklerini belirterek “Kadının elindeki yanık izi, bizim arkadaşların şüphesini artırmıştı. Tabii olayla ilgili maddi doneler elde edilmeliydi. Yani kadınla ilgili soruşturmanın altı doldurulmalı, yoksa ulaştığınız bilgiler boş çıkar. Taksicinin arkadaşının bilgisine başvuruldu. Arkadaşının cinayetle bir ilgisinin olmadığı belliydi. Ancak kadın öyle değildi. Taksicinin anlatımına göre, bu kadın maktulümüzle ilişki yaşayan kadındı" ifadelerini kullandı. ŞOKE EDEN İTİRAF Cinayet masası dedektifleri teknik çalışmayı da tamamlamıştı. Öldürülen taksicinin en son telefonlaştığı kişi eli yanık olan kadındı. Kadın bu kez şüpheli olarak sorgulanmak üzere alındı. Yapılan sorguda kadın şoke eden itiraflarda bulundu. Taksiciyi kendisinin silahla ateş ederek vurduğunu söyledi. Kendisine ise ablası, komşusu, kayınbiraderinin yardımcı olduğunu söyledi. REKLAM FOTOROMAN GİBİ Ulaşılan iddialara göre olay, takside başlayan bir yasak aşk ve sonu insanın kanını donduran planlı bir cinayete dönüşen fotoroman gibiydi. İddialara göre Leyla (Takma isim) adlı kadın, taksiciyle tanışarak yasak ilişki yaşamaya başladı. İkisi de evliydi. İlişki ilerleyince, bu kez Leyla, kendisi gibi evli olan kız kardeşini, sevgilisinin evli olan taksici arkadaşıyla tanıştırdı. Bu 4 sevgili gizli gizli buluşarak bir araya gelmeye başladı. İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİ Maktul ile Leyla arasında da cep telefonu mesajı yüzünden bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasından Leyla, ilişkisini bitirmek istedi. İddialara göre taksici bu ilişkiyi bitirmek istemedi. Ve bundan sonrası ise bir cinayet planına dönüştü. KADIN ATEŞ ETTİ İddialara göre Leyla, akrabalarına taksicinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine plan yapıldı. Taksici ile Leyla buluştu. Buluşmada yaşanan tartışma sonrası Leyla, taksiciye silahla ateş ederek vurdu. Bundan sonra bu ikiliyi takip eden Leyla’nın akrabaları devreye girdi. Yaralı olan taksiciyi hastane yerine Küçükçekmece’deki ormanlık alana götürdüler. Burada taksicinin üzerine benzin dökerek ateşe verdiler. Dehşet veren olayda taksici hayatını kaybetti.

İFADESİ KAN DONDURDU Ulaşılan iddialar bunlardı. Akrabalarıyla tutuklanan genç kadın ifadesinde kan donduran detayları soğukkanlılıkla anlattı. Kadın ifadesinde ilişki iddiasını reddederek, "Beni sürekli taciz ediyordu. Ne dediysem dinletemedim. Sonunda konuyu kız kardeşim ve aileme açtım. Olay günü yine buluşmak istedi. Ablamla birlikte onunla buluştum. Tehditlerine devam ederek 'Bizim bugün ölüm yıl dönümümüz ya sen beni öldüreceksin ya ben seni’ dedi. Bir süre gittik. Durunca silahı bana doğrulttu. Bu arada bindiğimiz aracı bizimkiler de takip etmiş. O sırada ablamı indirip bana tecavüze yeltendi. Silah itişme sırasında yere düştü. Ben tabancayı elime alınca üzerime doğru geldi o sırada silah patladı. Bizimkiler yaralı halde hastaneye götürmek istediler. Ancak yolda öldü. Sonra ormanlık alana gittik. Araca benzin döktüm" dedi. "ARABAYI YAKTIĞIMIZDA ÖLMÜŞTÜ" Polisteki ifadesinde otomobili ateşe verdiklerinde taksicinin öldüğünü belirten kadın, "Bir süre aracın yanışını izledik. İyice tutuşunca oradan ayrıldık. Hepimiz normal hayatımıza döndük" şeklinde konuştu. BİRLİKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAF Bu dehşet saçan cinayet olayı daha sonra mahkeme aşamasında da yeni iddialarla gündemde yer aldı. Mahkeme aşamasında genç kadın ile maktulün birlikte sarmaş dolaş yani iki sevgili görünümünde fotoğrafı ortaya çıktı. Genç kadın ortaya çıkan bu fotoğraf üzerine mahkeme şöyle savunma yaptı: “Beni her aradığında yüzüne telefonu kapatıyordum. Ablam da onu arayıp bir daha beni aramaması için ikna etmeye çalışıyordu. Bir gün o ve bir arkadaşıyla zorla buluştuk. Yanımda ablam da vardı. Bir elinde silah bir elinde fotoğraf makinesi zorla fotoğrafımızı çektiler. Silah zoruyla elime bira şişesi tutuşturdular. İnternete verip beni aileme rezil etmekle tehdit etti. Durum çekilemez bir hal aldığında da olayı aileme anlatmaya karar verdim.” dedi. 3 yıl süren yargılamanın ardından Leyla ve diğer sanıklar önce müebbet daha sonra hafifletici nedenlerden dolayı 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.