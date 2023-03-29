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Hastanede cinsel istismar! Doktor tutuklandı!

Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi 40 yaşındaki T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 29.03.2023 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de dehşet! Hastanede cinsel istismar: Doktor tutuklandı! - Son dakika gündem haberleri
Hastanede cinsel istismar! Doktor tutuklandı!
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DHA

Balıkesir'de yaşanan olay, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj yapmaya başladı.

GÖĞSÜNDEKİ KİTLE İÇİN MUAYENE OLDU

DHA'da yer alan habere göre staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.´ya (40) muayene oldu.

İSTİSMARIN ARDINDAN İDARECİLERE ŞİKAYET ETTİ

Genel Cerrahi Uzmanı &ouml;ğretim &uuml;yesi 40 yaşındaki T.A. tutuklandı.
Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi 40 yaşındaki T.A. tutuklandı.

Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu.

2 ÖĞRENCİ DAHA İSTİSMAR ŞİKAYETİNDE BULUNDU

Aynı hastanede staj gören 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.

OLAY SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı´na bildirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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