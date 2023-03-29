Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaBalıkesir'de dehşet! Hastanede cinsel istismar: Doktor tutuklandı! - Son dakika gündem haberleri
Hastanede cinsel istismar! Doktor tutuklandı!
Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Genel Cerrahi Uzmanı öğretim üyesi 40 yaşındaki T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Balıkesir'de yaşanan olay, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj yapmaya başladı.
GÖĞSÜNDEKİ KİTLE İÇİN MUAYENE OLDU
DHA'da yer alan habere göre staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.´ya (40) muayene oldu.
İSTİSMARIN ARDINDAN İDARECİLERE ŞİKAYET ETTİ
Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu.
2 ÖĞRENCİ DAHA İSTİSMAR ŞİKAYETİNDE BULUNDU
Aynı hastanede staj gören 2 öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını iddia etti.
OLAY SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı (PDR) tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı´na bildirildi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Balıkesir'de dehşet! Hastanede cinsel istismar: Doktor tutuklandı! - Son dakika gündem haberleri/dehset-son-dakika-haberleri-hastanede-cinsel-istismar-doktor-tutuklandi-gunun-one-cikan-haberleri-3577989
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.