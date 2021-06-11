Çin'den korkutan açıklama! 24 yeni tip koronavirüs!

CNN'in haberine göre, Çin'in Şandong Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mayıs 2019 ve Kasım 2020 arasında ülkenin batısında Yünnan eyaletinde orman yarasaları üzerine yaptıkları incelemeni bulgularını "The Cell" dergisinde paylaştı.
AA'da yer alan habere göre araştırmacılar, farklı yarasa türlerinden topladıkları ürin ve dışkı örneklerinde 24 yeni koronavirüs genomu tespit etti. Söz konusu koronavirüslerden 4'ünün Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Kovid-19'a yol açan koronavirüslere benzer yapıda olduğunu belirtti.
"At nalı yarasası" olarak bilinen "Rhinolophus pusillus" adı verilen türden alınan örneklerde rastlanan koronavirüsün ise Kovid-19'a genetik olarak çok yakın olduğu kaydedildi.
İnsan hücrelerine tutunmasını sağlayan diken proteini dışında koronavirüsün genetik özelliklerinin Kovid-19 ile büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan araştırmacılar, "Tayland'da Haziran 2020'de bulunan yakın yapıdaki virüsle birlikte değerlendirildiğinde bu sonuçlar Kovid-19 ile bağlantılı virüslerin yarasa popülasyonlarında yayılmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
2017'de Yünnan'daki mağaralardaki yarasaları inceleyen araştırmacılar, SARS'a çok yakın bir koronavirüsün varlığına rastlamıştı. Yarasalardaki söz konusu virüsler, genelde tür içinde yayılan "beta koronavirüsler" olarak varlığını sürdürüyor, ancak daha sonra evrimleşerek başka hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.
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