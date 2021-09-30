Eski sevgiliye şekerli tuzak!

İstanbul'da, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de insanı şoke eden bir olay yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı.
Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi.
FREN HİDROLİĞİNE ŞEKER DÖKTÜ
DHA'da yer alan habere göre aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI
Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nin otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.
"BU ÖLDÜRMENİN BAŞKA BİR YÖNTEMİ"
Yaşananları anlatan mağdur kadın, "Sabah evime geldi. Beni darp etti. Beni evimde darp ettiği için uzaklaştırma kararı aldım. Ben arabayı kullanmaya başladığımda, 300 metre sonra fren tutmadı. O sırada ölebilirdim ya da birini ezebilirdim. Bıçakla ya da silahla öldürmek değil, bu öldürmenin başka bir yöntemi. Şikayetçi oldum, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
"CANINA YÖNELİK BİR KASIT VAR"
Hemşirenin avukatı Maşallah Maral ise, "Burada müvekkilin malına yönelik bir kasıt yok, canına yönelik bir kasıt var. Şüpheli de daha önce eski sevgili oldukları için bu anahtarın da bir kopyasını yaptırıyor. Bu kopya ile beraber aracı açıyor" diye konuştu.
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