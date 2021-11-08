Evine odun götürüyordu! Dehşetin görüntüsü!

İHA

Rize'de merkeze bağlı Tekke köyünde dün saat 17.00 sıralarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Meryem Kayalar (55) isimli kadın el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı.

ŞADIRVAN İLE MİNİBÜS SIKIŞTI

İHA'da yer alan habere göre Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Kayalar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.