Kahreden haber! 2. Haydarcan vakası!

İHA

Afyonkarahisar'da olay, Kadınana Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Taş (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Taş, boynundan bıçaklanarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İKİ ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.’yi (16) olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

GENÇ KIZLAR YARDIM İSTEMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı. İddiaya göre, Engin Taş’ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden ‘ağabey 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş’ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.’yi uyardığı öğrenildi. Daha sonra Taş ile şüpheliler arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.’nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. 36 yaşında yaşamını yitiren Taş’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

ANKARA'DA HAYDARCAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara’da tacize uğradıklarını öne süren 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan Kılıçdoğan (28), uyardığı Mert T. (17) ve Yunus H. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanmıştı.