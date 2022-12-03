Babasını döven kuzenini öldürdü!

Kocaeli İzmit'te, 43 yaşındaki Tamer T., bahçede çalışan babası 63 yaşındaki Hasan T.´yi darp eden kuzeni Soner Tezcan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Tamer T., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli İzmit'te olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan (43), evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.´yi (63) aralarındaki husumet nedeniyle darp etti.
BALKONDAN KUZENİNE ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre babasının dövüldüğünü gören Tamer T. (43) de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı.
SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI
Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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