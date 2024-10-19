'Deha'nın yeni tanıtımı yayınlandı

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'Deha'nın yeni tanıtımda Devran bir babaya ihtiyacı olduğunu söylerken Sofi, Devran’a destek oluyor. Sofi’nin karşısındaki kişinin yeminini bozmaya değer mi diye sorması Sofi ve geçmişine dair akıllarda soru işareti bırakırken Sofi’nin ne cevap vereceği merak uyandırıyor.

İskender, Devran’a babası olduğunu hatırlatırken ondan tecrübeli olduğunu söyleyerek ona gözdağı veriyor. Cesur, “Her meseleyi öyle parayla çözemezsin” sözleriyle İskender’in yüzüne gerçekleri sert bir şekilde çarpıyor. Aysel’in Gülce’yle savaşı devam ederken Devran’ın aile evine gelen kişilerin kim olduğu yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

REKLAM 'DEHA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Devran’ın zaferi İskender’de öyle bir hezimet yaratır ki bu defa oğluna sert bir baba nasihati vermeye karar verir. Devran, Boran’ın katiline en yaklaştığını düşündüğü anda Cesur’un kimseye hissettirmeden gerçekleştirdiği hamlesiyle büyük bir şok yaşar. Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da ipin ucunda gördüğü bir seçeneğe yatırmak zorunda kalınca ders verme sırası İskender’e gelir. Bu defa babalık sınavını veren Sofi olur ve Devran’ın yardımına koşar. Fakat İskender, Devran’la işini henüz bitirmemiştir.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor. ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!