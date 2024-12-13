'Deha'nın, yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınla
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha'nın, merakla beklenen 13'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Devran, kardeşinin katilinin en ağır cezayı alması için İskender’le ortak olurken Sofi, Devran’ı girdiği bu yoldan döndürmeye çalışıyor.
Karga’nın babasının güvenini kaybetmesiyle neler olacağı merak konusu olurken Hakim’in tanıtımın sonunda yere yığıldığı anlar yeni bölüme dair merakı arttırıyor.
Yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, her hafta soluksuz izlenen 'Deha'nın oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu'ndan oluşuyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 13. Bölüm 2. Tanıtımı: