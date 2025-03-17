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        Haberler Televizyon 'Deha'nın yeni bölümünde Devran, İskender'i oyuna getirdi

        'Deha'nın yeni bölümünde Devran, İskender'i oyuna getirdi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yayınlanan yine heyecanı yüksek yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 24'üncü bölümünde Devran, İskender'in elinden her şeyi alabilmek için dört koldan harekete geçti. Farklı planlarla İskender'in elinden oteli ve annesinin evini alan Devran'ı bölümün sonunda büyük bir sürpriz bekliyordu. Devran, Kuduz'un hayatta kaldığını tahmin ederken İmre'yi Karahan'ın kolunda görünce büyük bir şok yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:02
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        Devran, İskender'i oyuna getirdi
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yine yüksek yeni bölümüyle ekranlara geldi.

        Dizinin 24'üncü bölümünde Devran, İskender’in elinden her şeyi alabilmek için dört koldan harekete geçti. Farklı planlarla İskender’in elinden oteli ve annesinin evini alan Devran’ı bölümün sonunda büyük bir sürpriz bekliyordu. Devran, Kuduz’un hayatta kaldığını tahmin ederken İmre’yi Karahan’ın kolunda görünce büyük bir şok yaşadı. Yeni bölümde Devran, İmre ve Karahan üçgeninde neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın güçlü oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan'dan oluşuyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

        'DEHA’NIN 24'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde İskender’in oyununu tahmin eden Devran, kendisini Karahan’dan kurtarırken onun önüne yem olarak Kuduz’u attı. Karahan, Kuduz’un gırtlağına sarılsa da tam ölmek üzereyken onu bıraktı. Aslında gerçek suçlunun o olmadığını anladığını açıklayan Karahan, Devran’a karşı tüm önlemlerini aldı. Devran ise İskender’in hamlelerini önden tahmin ettiğini kendisine söylerken onu bir kez daha ciddi şekilde uyardı.

        Karahan, Kuduz’u bıraktı;

        Karahan, Devran’la iş birliğine devam ederken bir yandan da tüm odağını İmre’ye çevirdi. İmre, Devran’ın ameliyatı için Karahan’dan para alınca ona karşı borçlandı. İmre ise bütün bu yaşananların arasında Devran’dan hamile olduğunu öğrendi.

        Karahan, İmre’ye buluşma teklifinde bulundu. İmre mecburiyetten onun teklifini kabul edip onunla görüşmeye gitti. Karahan bu görüşmede İmre’den daha da çok etkilenip sonrasında ona evlenme teklifinde bulundu. İmre hamile olduğunu Devran’la paylaşmak isterken Devran ona karşı tüm kapılarını kapattığını bir kez daha onun yüzüne vurdu. Devran’ın yaşattığı hayal kırıklığıyla ne yapacağını bilemeyen İmre ise Devran’a inat olsun diye Karahan’ın evlilik teklifini kabul etti.

        İmre, hamile olduğunu öğreniyor;

        “Sana âşık olduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun”;

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        Bölümün sonunda Karahan, Devran’ı nişan törenine davet ederken orada Devran’ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Karahan, Kuduz’u Devran’ın karşısına çıkarıp artık onunla beraber çalışacaksın diyerek onu şaşırtacağını düşünürken Devran çoktan bu planı çözmüştü. Kuduz’u Karahan’ın öldürmediğini çok önceden anlayan Devran, soluğu Kuduz’un annesinin yanında alıp onunla bildiklerini paylaşmıştı.

        Finalde ise Devran’ı asıl büyük bir sürpriz beklemekteydi. İmre’nin, Karahan’ın kolunda salona girmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen Devran, ikiliyle konuşurken sinirden gülmeye başladı. İmre, Devran’a Karahan’ı tanıtırken Karahan, Devran’a elini uzattı. Karahan’ın elini Devran sinirle iterken ikili arasında soğuk rüzgarlar esti. Yeni bölümde Devran ve İmre’nin neler yaşayacağı heyecanı yükseltirken Devran ve Karahan arasında kılıçların çekilip çekilmeyeceği şimdiden merakla bekleniyor.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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