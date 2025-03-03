SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 22'nci bölümünde Gülce’nin vurduğu İskender yaşam savaşını kazanırken Devran’a karşı büyük bir koz elde etmiş oldu. Devran hem annesi hem kendisini korumak için çabalarken ona en büyük desteği veren Sofi’ydi. İskender’e karşı yeni bir savaş başlatan Devran, yaptığı yasadışı işleri ona karşı koz olarak kullanıp Karahan Doğan’ı yeni ortağı yaptı. Finalde ise İskender büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Devran onu hem parasıyla hem de hayatta en sevdiği olan Aysel’le sınadı.

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‘Deha’, reytinglerde, ABC1 20+’da; 4,24 izlenme oranı (reyting) 10,05 izlenme payı (share), AB’de; 3,28 izlenme oranı (reyting) 8,63 izlenme payı (share), Total’de de 3,26 izlenme oranı (reyting) 8,00 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan 22'nci bölümüyle SHOW TV’de izleyicileri ekran başına topladı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada da çok konuşuldu.

'DEHA'NIN 22'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Devran’ı korumak için Gülce, İskender’i vururken Aysel başta olmak üzere herkes büyük bir şok yaşadı. İskender kanlar içinde yere yığılırken Devran da annesini korumak için hamle yaptı. Ama tam o sırada kendisi Sofi’nin adamları tarafından kaçırılıp güvenli bir depoya götürülürken Sofi de Gülce’yi alıp evinde sakladı.

“Beni artık kimse kurtaramaz”;

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Bu sırada İskender yaşam savaşını kazanırken kendisi Gülce’nin vurduğunu görmesinden dolayı Devran’a karşı büyük bir koz elde etti. Bunu öğrenen Devran, İskender’den annesini ve kendisini korumak için yeni bir plan tasarladı. Kuduz’u yemleyip onun gideceği güçlü ismi, kendine İskender’e karşı yeni ortak olarak seçerken bir yandan da İskender ve Aysel’in geçmişinde hiç bilinmeyen bir sırrı ortaya çıkarmak için çalışmaya başladı. Dışarıdan sadece kuyumcu olarak görünen Karahan Doğan’ın yaptığı karanlık işleri koz olarak kullanan Devran, karşısına çıkıp ortaklık teklif etti.

Devran’dan gizli ortaklık teklifi; Bölümün finalinde ise İskender’in Karahan Doğan’a oğluyla kendi kumarhanesinde oyun oynamasını teklif etmesiyle Devran’ın yeni planı işlemeye başladı. Karahan Doğan’a karşı Devran’ın oyunu kaybetmesi İskender’i çileden çıkarırken asıl darbeyi Devran sona saklamıştı. Annesiyle onu tehdit eden İskender’e karşı Devran, İmre’nin babasının katilinin Aysel olduğunu bildiğini söyledi. Yeni bölümde Devran ve İskender arasındaki savaşta kılıçların nasıl çekileceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. İşte heyecan dolu final sahnesi: ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!