'Deha'nın 28'inci bölümünde Karga'nın dönüşü Karahan'ın sonunu getirdi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon dolu yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 28'inci bölümünde Cesur, Karahan’ın kurşunundan Ceylan’ı korurken vuruldu. Karahan hemen ardından kaçarken Devran, Cesur’un yaşaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Cesur’un Ceylan için kendini feda etmesi Devran’ı ona karşı borçlandırırken Devran Cesur’u eve getirip iyileşmesini sağladı. İmre’nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirirken Devran, İmre konusunda ailesini karşısına alıp son noktayı koydu. Devran ise bu zamana kadar kurduğu tüm planını Emniyet Müdürü Faruk’la paylaşırken bir yandan da annesine verdiği sözden dolayı elini kirletmeden Karahan’dan kurtulmanın yolunu buldu. Bölümün finalinde ise Karga’nın ortaya çıkıp Karahan’ı vurması herkesi şaşırtırken yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artırdı.

Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan paylaşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’nın dün akşamki bölümünde Devran ve İmre’nin sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

'DEHA’NIN 28'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Cesur, Ceylan’ı Karahan’dan kurtarmaya çalışırken vuruldu. Kolları arasında vurulmuş halde Cesur’u gören Devran, kardeşi Boran’ın acısını yeniden hatırladı ve Cesur’u kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Karahan ise Cesur’un vurulması sonrasında kaçmayı başardı.

Cesur, Ceylan için kendini feda etti;

Cesur’un Ceylan için kendini feda etmesi Devran’ın ona borçlu hissetmesine sebep oldu. Cesur’u iyileştirmek için aile evine getirdi. Aynı anda İmre’nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirirken Devran, ailesini de karşısına alıp İmre’nin yanında olması konusunda son noktayı koydu. Cesur ve İmre’nin Devranlar’da kaldığını öğrenen İskender ve Aysel soluğu evde aldı. Çocuklarından ağır sözler duyan Aysel deliye dönerken Gülce geçmişin acısını ondan çıkardı. Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince işleri lehine çevirmek için İskender İhsan’a yeni bir anlaşma teklifiyle gitti.