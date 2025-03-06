'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

Devran annesini korumak için her şeyi yapmayı göze aldığını gösterirken İskender'e; "Annemi işin içine karıştırırsan senin gülünü koparırım" demesi tansiyonu giderek yükseltiyor.

Her ikisi de hayatlarındaki en önemli kadınlar için savaş başlatırken baba ve oğulun nasıl hesaplaşacağı yeni bölüme dair merak yaratıyor.