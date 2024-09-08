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        Haberler Bilgi Magazin Deha dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Deha konusu ve oyuncu kadrosu

        Deha dizisi yayın tarihi: Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor?

        Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından "Deha" dizisi için geri sayım devam ediyor. Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, ve Melis Sezen'in de yer aldığı dizinin fragmanı yayınlandı ve büyük ilgi topladı. Ay Yapım imzası taşıyan "Deha", iyilikte ve kötülükte deha olan baba ile oğulun yıllar sonra karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir intikam öyküsünü konu alıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:57
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        • 1

          Sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olmaya aday yapım, başrollerinde Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez gibi ünlü oyuncuları buluşturuyor. Umut Aral’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Yıllar sonra karşı karşıya gelen bir baba ile oğulun intikam dolu yüzleşmesini konu alan dizi, büyük ilgi uyandırdı. Peki, "Deha" ne zaman ekranlara gelecek? İşte bilgiler...

        • 2

          DEHA DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

          Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Deha dizisi, yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

          Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        • 3

          Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapımın tanıtımı büyük ilgi gördü.

          Deha’nın dikkat çekici ilk tanıtımı; dizinin sürükleyici senaryosuna dair heyecanı yükseltirken aile içi intikam hikâyesinin ilk sinyallerini verdi.

        • 4

          DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

          Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Deha yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 5

          DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

          Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

        • 6

          DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

          Deha dizisinin oyuncu kadrosunda;

          Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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