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        Haberler Televizyon 'Deha'dan yeni tanıtım ve afiş

        'Deha'dan yeni tanıtım ve afiş

        22 Eylül Pazar günü SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Deha'dan yeni bir tanıtım ve toplu afiş yayınlandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:04
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        'Deha'dan yeni tanıtım ve afiş
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        SHOW TV’de ekranlara gelecek Ay Yapım’ın uzun süredir hikâyesi ve kadrosuyla merak edilen yeni dizisi ‘Deha’nın yayın tarihi açıklandı.

        22 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle SHOW TV’de izleyicilerle buluşacak diziden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım ile dizinin toplu afişi yayınlandı.

        'Deha'nın oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşuyor.

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        Dizinin dev kadrosunu buluşturan etkileyici afişte, intikam ateşiyle yanan iki aile bir araya gelirken, yayınlanan yeni tanıtımda deha olan Devran’ın dünyasına giriliyor.

        Devran’ın tahta başında çözdüğü formülle başlayan tanıtımda intikam almak istediği babası İskender için söylediği "Onunla bir tek ben baş edebilirim" sözleri dizinin sürükleyici hikâyesinin ipuçlarını veriyor.

        ‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

        İşte ‘Deha’ 1'inci bölüm üçüncü tanıtım;

        ‘Deha’ 22 Eylül Pazar günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor...

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        #deha
        #aras bulut iynemli

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