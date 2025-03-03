Deha 22. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, 2 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin son bölümünde, Devran'ın annesini korumak için harekete geçeceğini bilen Sofi, ondan önce Devran'ı korumak üzere harekete geçer. Çünkü hem Gülce hem de Devran tehdit altındadır. Deha 22. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 Mart 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 22. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 22. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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DEHA’NIN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran’ın annesini korumak için harekete geçeceğini bilen Sofi ondan önce Devran’ı korumak üzere harekete geçer.
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Çünkü hem Gülce hem de Devran tehdit altındadır.
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İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar.
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Yaşama ihtimaline karşı kurduğu oyunun başında Kuduz’un ipinin ucunu bağlayarak ulaştığı Karahan adındaki “kuyumcu” Devran’ın büyük bir risk almasına neden olur.
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Ama Devran işini şansa bırakmaz ve İskender’i en büyük zaafı olan Aysel’den de vurmaya karar verir.
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İskender hayatta kalmanın ve Devran’ı avcunun içine almanın bir yolunu bulmuştur ama Devran düşündüğünden de ileri gider.
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DEHA SON BÖLÜM İZLE
2 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 22. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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