Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Samyeli yaza veda edemedi - Magazin haberleri

        Defne Samyeli yaza veda edemedi

        Defne Samyeli, yaz sezonu sona ermesine rağmen Bodrum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 22:54 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güz güzeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eylül ortasına gelmemize rağmen yaz havası, bazı ünlüler için hâlâ devam ediyor.

        Defne Samyeli, sezonu geride bırakamayan ünlülerden biri oldu.

        Bodrum’un sıcak güneşi ve mavi sularının tadını çıkaran Defne Samyeli, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

        REKLAM

        Defne Samyeli, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenleriyle buluşturdu.

        İki çocuk annesi Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #defne samyeli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Habertürk Anasayfa