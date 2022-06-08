Defne Samyeli, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, derin göğüs dekolteli siyah kabarık eteği bulunan bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Konserin ilerleyen anlarında Samyeli, kıyafetinin parçalarını çıkardı. O anlar da dinleyicilerin objektiflerine takıldı.

Samyeli'nin görüntüleri, binlerce kişi tarafından izlendi ve sosyal medyada çok konuşuldu.

"NE GÜZEL GECEYDİ!"

Samyeli konser sonrasında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Seslendirdiğim repertuvarım pek yeni. Zamanlama hatası yapmışız, konser 3 saat sürdü. Böyle zamanlarda seyirci yorulup sıkılacak diye ödüm kopuyor. Bu video, o 3 saati doldurup sahneden indikten sonra seyircimizin ısrarla bis için beni salona çağırdığı dakikalardan… Yorgun ama mutlu, koşar adım gidişim ondan. Ne güzel geceydi, iyi ki varsınız...