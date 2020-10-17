Magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri de Defne Samyeli. Sunuculuğu, şarkıcılığı kadar Eren Talu ile evliliğinden olan iki kızıyla da son zamanlarda sık sık gündem olan Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? İşte Defne Samyeli'nin hayatına dair merak edilen her şey...
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
Defne Samyeli 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğdu. Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncu olan Defne Samyeli şu an 48 yaşında. Defne Samyeli'nin babası İstanbullu amiral Haluk ve annesi otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'dür. Defne Samyeli'den bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
DEFNE SAMYELİ NE İŞ YAPIYOR?
Güzellik yarışmasından sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre ATV'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayıran Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunuyor.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekaheti sonrası Türkiye'ye döndü.
DEFNE SAMYELİ'NİN ŞARKILARI
1994 - Tek Başına (Albüm)
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)
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