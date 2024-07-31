Defne samyeli: Eksik kalmadım
Son zamanlarda viral olan soğuk su meditasyonu modasına Defne Samyeli de katıldı. Samyeli; "İlk denemem 3 dakika sürdü"
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Çağla Şikel, Mine Tugay ve Pelin Akil'den sonra Defne Samyeli de soğuk suyun içine girip meditasyon yaptı.
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52 yaşındaki Defne Samyeli, soğuk suyun içinde ilk denemesini gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Defne Samyeli, yaptığı paylaşımına şu notu düştü; "Eksik kalmadım. İlk denemem 3 dakika sürdü ama itiraf edeyim, buz yoktu; sadece buz gibi su vardı. Artık bir dahakine"
Fotoğraflar: Instagram