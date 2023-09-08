Defne Samyeli'den sezonun son bikinili pozu
Alaçatı'da tatil yapan Defne Samyeli, kırmızı renkli iddialı bikinisiyle kamera karşısında poz verdi
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1 Temmuz'da 51 yaşına basan Defne Samyeli, Alaçatı'da tatilini sürdürüyor.
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SEZONUN SON BİKİNİLİ POZU
Yaz geride kalırken Defne Samyeli'den sezonun son bikinili pozu geldi. Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, kırmızı renkli iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçti.
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"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.
Fotoğraflar: Instagram