Defne Samyeli'den sezonun son bikinili pozu

"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.

Fotoğraflar: Instagram