Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Televizyon ve müzik dünyasının pek çok ünlü ismi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatillerini Ege ve Akdeniz koylarında geçirdi. Birbirinden renkli pozlar veren ünlülerin tatil anılarını sizin için derledik
- 1
Serenay Sarıkaya
- 2
Serenay Sarıkaya
- 3
Serenay Sarıkaya
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- 4
Serenay Sarıkaya
- 5
Serenay Sarıkaya
- 6
Kıvanç Tatlıtuğ
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- 7
Başak Dizer
- 8
Tarkan
- 9
Tarkan - Pınar Tevetoğlu
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- 10
Demet Özdemir
- 11
Demet Özdemir
- 12
Demet Özdemir
-
- 13
Demet Özdemir
- 14
Simge Sağın
- 15
Simge Sağın
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- 16
Simge Sağın
- 17
Simge Sağın
- 18
Engin Altan Düzyatan
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- 19
Sinem Kobal
- 20
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
- 21
Timur Acar - Eda Özerkan
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- 22
Didem Soydan
- 23
Göksel
- 24
Göksel
-
- 25
Sıla Türkoğlu
- 26
Burcu Özberk
- 27
Burcu Özberk
-
- 28
Burcu Özberk
- 29
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
- 30
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
-
- 31
Hande Erçel
- 32
Hande Erçel
- 33
Hande Erçel
-
- 34
Sedef Avcı
- 35
Sedef Avcı
- 36
Mine Tugay
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- 37
Afra Saraçoğlu
- 38
Bensu Soral
- 39
Bensu Soral
-
- 40
Bensu Soral
- 41
Ece Uslu
- 42
Berrak Tüzünataç
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- 43
Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
- 44
Buçe Buse Kahraman
- 45
İrem Helvacıoğlu
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- 46
Özge Borak
- 47
İrem Derici
- 48
Demet Şener
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- 49
Almeda Abazi
- 50
Ece Sükan
- 51
Zeynep Tuğçe Bayat
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- 52
Sümeyye Aydoğan
- 53
Merve Boluğur
- 54
Merve Boluğur
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- 55
Aslı Bekiroğlu
- 56
Fahriye Evcen
- 57
Çağatay Ulusoy
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- 58
Öykü Karayel - Can Bonomo
- 59
Kaan Yıldırım - Pınar Deniz